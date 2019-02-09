أرباب محطات الوقوود بالمغرب يصفون هامش الربح ب ”الضئيل“ و ”المجمد“

هبة بريس – الدار البيضاء

كشف بلاغ صادر عن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، عن انعقاد يومه السبت 09 فبراير 2019 بالمقر المركزي للجامعة بالدار البيضاء، الجمع العام السنوي العادي لسنة 2019، والذي عرف حضورا مكثفا للمهنيين من مختلف الجهات.

وجاء في البلاغ :”الجمع والذي افتتح بكلمة لرئيس الجامعة، تلاه تلاوة التقرير الأدبي من طرف كاتبها العام والتقرير المالي من طرف أمين مالها ومناقشتهما والمصادقة عليهما بإجماع الحاضرين. إضافة إلى المصادقة على التعديلات التي تم إدخالها على القانون الاساسي للجامعة، وتعزيز مكتبها المسير برؤساء جمعيات الالوان وعدد من الكفاءات المنتمية للجامعة كما ينص على ذلك القانون المعدل ليصبح عدد أعضاء المكتب 31 عضوا وعضوة“.

وكشف البلاغ الصحفي على أن ”الجامعة وهي تشهد نجاح محطة جديدة من محطاتها التنظيمية المهمة تؤكد لكل مهنيي محطات الوقود إلتزامها بالدفاع عن مصالحهم، ومواصلة أوراشها التي فتحتها، وحوارها المسؤول والبناء مع كل المتدخلين من سلطات عمومية وشركات بترولية لتجاوز مشاكل القطاع“.

وفي الوقت الذي يشتكي فيه المواطن المغربي من ارتفاع أثمنة المحروقات بالمغرب، اعتبر البلاغ عن أن من بين المشاكل التي يعانيها أرباب محطات الوقوود بالمغرب ، :”الهامش الربحي الضئيل والمجمد“، إضافة إلى الضرائب و رفع اليد، و العقود الإذعانية، والانتقال لوضعية شركات وغيرها .