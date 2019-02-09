بالفيديو: ساجد والمصلي ولعدناني يشرفان على اطلاق الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية

هبة بريس من مراكش

أشرف وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، محمد ساجد، وكاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية جميلة المصلي، والمدير العام لدار الصانع عبد الله عدناني، على اطلاق الدورة الخامسة للاسبوع الوطني للصناعة التقليدية بمدينة مراكش.

وتميز حفل الافتتاح، ب”كرنفال” كبير للصناعة التقليدية والرقصات الشغبية التي تعبر عن هوية عدد من مناطق وجهات المملكة، والذي جاب كافة أرجاء المدينة الحمراء.

وفي هذا الصدد، أكد محمد ساجد، على أن المعرض الموحد المنظم بمدينة مراكش، يجمع حوالي 1200 صانع تقليدي يمثلون مختلف جهات المملكة.

وشدد ساجد، على ضرورة إيلاء أهمية كبرى للصناعة التقليدية، ونقلها للجيل الجديد عبر تخصيص مواد وشعب في المدارس ومؤسسات التكوين لفائدة الجيل الصاعد.

من جهتها، أشادت كاتبة الدولة، جميلة المصلي، بحفل الافتتاح الذي لقي استحسانا كبيرا من قبل الحاضرين، مشيرة الى “الكرنفال” يعكس الغنى والتنوع الثقافي الذي تتميز به المملكة.

هذا ويشار الى أن الدورة الخامسة للاسبوع الوطني للصناعة التقليدية، ينظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، من طرف وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليديـة والاقتصـاد الاجتماعـي، بشـراكة مـع مؤسسـة دار الصانـع، في الفـترة مـا بـن 09 و 17 فبرايـر2019 بسـاحة بـاب جديـد بمراكـش.

وتعـد الـدورة الخامسـة للأسـبوع الوطنـي للصناعـة التقليديـة حدثـا متميـزا خاصـا لإبـراز المكانـة المتميـزة التـي يحتلهـا قطـاع الصناعـة التقليديـة في الاقتصـاد الوطنـي مـن خـلال خلقـه للثـروات والتماسـك الاجتماعـي للفاعلـن فيـه فضـلا عـن توفـر فـرص عديـدة للشـغل وفتـح آفـاق مهنيـة واعـدة للشـباب والناشـئة بالإضافـة إلى مسـاهمته في تحسـن ظـروف المعيشـة وفـن العيـش المغربـي.

وسـيقوم الحـدث بتكريـم صنـاع تقليديـن متألقـن، رجـالا ونسـاءا، صانـوا المـوروث الثقـافي واللامـادي للقطـاع ويملكـون رصيـدا معرفيــا متأصــلا عريقــا، اســتطاعوا بفضــل شــغفهم بالمهنــة وإبداعاتهــم أن يحافظــوا علــى مكانــة الصناعــة التقليديــة المغربيــة وتطويرهـا .

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