الاعدام لمغتصب وقاتل التلميذة “اسمهان”

نُشر بتاريخ :  2019-02-09 - 21:42
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هبة بريس –

قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، مساء أول أمس الخميس 7 فبراير 2019، بعقوبة الإعدام في حق المتهم“س، م”، على خلفية تورطه في جريمة تتعلق باغتصاب تلميذة والقتل العمد بدوار البرجة جماعة أيت إيمور ضواحي مراكش.

وكان دوار البرجة قد اهتز في شهر مارس من السنة الماضية، على وقع جريمة قتل التلميذة اسمهان، بعد اغتصابها بوحشية واختطافها اثناء عودتها من مدرستها من طرف الشاب “س. م” ، حيث قرر اختطافها واغتصابها بإحدى الضيعات الفلاحية بين الأشجار، ليعمل على قتلها بطريقة مروعة.

وكانت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بجماعة أكفاي ضواحي مراكش،قد تمكنت يوم 7 مارس 2018 من اعتقال المعني بالأمر، بعد ارتكابه للجريمة المروعة، والتي راحت ضحيتها طفلة في 11 من عمرها.

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