مئات الالاف يتظاهرون في روما مطالبين الحكومة بإصلاحات اقتصادية

هبة بريس - وكالات

خرج مئات الآلاف إلى شوارع روما السبت 09 فبراير في أكبر تظاهرة تشهدها إيطاليا منذ أربع سنوات، تقودها النقابات التي تطالب الحكومة الشعبوية بوضع سياسات تعزز النمو الاقتصادي. ولم تقع أي حوادث عنف أثناء التظاهرة.

وساعدت النقابات المحتجين الذين جاؤوا من كل مكان في الوصول إلى العاصمة عبر استخدام 12 قطاراً خاصاً، و1300 حافلة وعبّارات ورحلات طيران منخفضة الأسعار. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارة “مستقبل للعمل”، مطالبين ببرنامج استثمار يتم تمويله من القطاعين العام والخاص، وإصلاحات أوسع من تلك التي تعرضها الحكومة حالياً.

وتتألف الحكومة الإيطالية من حزب “الرابطة” اليميني المتطرف وحركة خمس نجوم الشعبوية. ووصفت النقابات الإيطالية خطط الاستثمار التي أعلنتها الحكومة بأنها مبالغة في الحذر، وقالت إن خطتها لإصلاح النظام التقاعدي ليست كافية، كما انتقدت خطة دفع راتب شهري لأفقر الإيطاليين، معتبرة أن ذلك يقوض مكافحة الفقر والبطالة.

وصرح ماوريتسيو لانديني رئيس نقابلة “سي جي آيال” التي تضم 5,5 ملايين عضو أن الاستثمار انخفض بنسبة 30% خلال العقد الماضي. ودعت اناماريا فورلان رئيسة نقابة “سي آي اس ال”، ثاني أكبر النقابات الإيطالية، الحكومة إلى تغيير توجهها. وقالت “لقد أوشكنا أن ندخل في حالة ركود”.

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