المغرب التطواني ينفصل عن مدربه بنحساين بالتراضي

هبة بريس - القسم الرياضي

توصل نادي المغرب التطواني في شخص رئيسه رضوان الغازي والإطار الوطني عبد الواحد بن حساين إلى فسخ تعاقدهما بالتراضي يومه السبت 9 فبراير 2019 ، على خلفية النتائج الأخيرة للفريق.

وجاء رحيل بنحساين لينهي مرحلة جمعته برضوان الغازي ونادي المغرب التطواني منذ الموسم الماضي حيث تمكن من إنقاذ فريق المغرب التطواني من النزول للقسم الثاني عقب مجموعة من النتائج السلبية التي تحصل عليها تحت قيادة بنشيخة وبعده يوسف فرتوت.

يذكر أن فريق المغرب التطواني، لم يحافظ على توهجه التقني الذي ميزه منذ أربع سنوات خلت،ويعود هذا التراجع إلى تسريحه العديد من اللاعبين المتميزين الذين استعصى على مسيري الفريق تعويضهم.

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