البابا يبدأ زيارته للمغرب بلقاء الملك ويختتمها بقداس إلهي

هبة بريس - متابعة

أعلن الفاتيكان اليوم السبت جدول زيارة البابا فرانسيس المرتقبة للمغرب يومي 30 و31 مارس القادم، والتي سيلتقي فيها مجموعة من المهاجرين، وسيزور معهدا لإعداد الأئمة، يسعى لمواجهة التطرف الإسلامي.

تأتي هذه الزيارة في أعقاب زيارته للإمارات العربية المتحدة، حيث وقع وثيقة أخوة تاريخية مع شيخ الأزهر أحمد الطيب.

كما سيلتقي فرنسيس ملك المغرب محمد السادس وقساوسة مغاربة وراهبات، وسيترأس قداسا للطائفة الكاثوليكية بالبلاد.

ويعتبر المغرب نفسه منذ زمن بعيد حليفا رئيسيا في محاربة التطرف الإسلامي، وكثيرا ما يوجه الملك محمد السادس انتقادات للجهاديين والخطاب الإسلامي الراديكالي.

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