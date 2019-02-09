تارودانت: ميلاد أول إطار جمعوي لبائعي وموزعي الدواجن بأولاد تايمة

محمد ضباش- هبة بربس

احتضنت دار الشباب المركزية بمدينة أولاد تايمة إقليم تارودانت، مساء أمس الجمعة 8 فبراير 2019، فعاليات الجمع التأسيسي لأول جمعية تجمع شمل ولحمة بائعي وموزعي الدواجن بأولاد تايمة، حملت أسم “جمعية العهد الجديد”.

اللقاء عرف حضورا مكثفا لبائعي وموزعي الدواجن بأولاد تايمة، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات الجمعوية بالاقليم، ومر في أجواء شفافة وديمقراطية طبعها التنظيم والتسيير الرزين والحكيم لمجريات هذا الجمع العام التأسيسي الأول من نوعه في المنطقة، حيث افتتحت فعاليات اللقاء بآيات بينات من الذكر الحكيم، تلاها سماع النشيد الوطني، ليفسح بعدها المجال للجنة التحضيرية لتوضيح الأسباب التي دعت إلى تأسيس هذا الإطار الجمعوي والأهداف المتوخاة منه، لاسيما أن القطاع أضحى يشهد عدد من الاكراهات والاختلالات التي تؤثر ديناميته ورواجه وتخلق نوعا من الصدامات بين المهنيين فيما بينهم أو بينهم وبين المواطنين أو السلطات العمومية المسيرة للشأن العام المحلي، لينتقل بعدها الجمع إلى مرحلة انتخاب أعضاء المكتب المسير للجمعية والبالغ عددهم 9 أعضاء عن طريق التصويت العلني المباشر، والذي أفضى إلى التشكيلة التالية:

الرئيس: هشام الخموس

نائبه: جواد المزياني

الكاتب العام: أحمد باسا

نائبه: إبراهيم العسري

أمين المال: محمد ايشو

نائبه: حسن الدراعي

المستشارين (3): عمر العوينة – عبد الله اخرفي – محمد العم

هذا ويأتي هذا المولود الجمعوي الجديد للعمل على المساهمة في تنمية و تنظيم و تأطير فئة بائعي وموزعي الدواجن والقطاعات المرتبطة بها ومستخدميها، والدفاع عن مصالحهم، وتطوير هذه الحرفة وتقنينها والاعتراف بدورها داخل المجتمع، والمساهمة في سن أخلاقيات للمهنة و تنظيمها و الرفع من قيمتها و شئنها و إشراكها في برامج العمل والتصور العام والخاص الذي يهم المنطقة والإقليم والجهة، وكذا العمل على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للفئات المستهدفة وأسرها، ورص صفوفها وخلق صلات وصل وتعاون وتضامن بينها لمافيه مصلحة الحرفة وممتهنيها بالمنطقة.

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