انقاذ 64 مهاجرا بينهم طفلان في بحر البوران

هبة بريس – وكالات

انقذت وحدات تابعة لخفر السواحل الاسباني اليوم السبت 9 فبراير، 64 مهاجرا سريا من بينهم طفلان، كانوا على متن قارب تائه في بحر البوران.

مصادر اعلامية اسبانية كشفت عن متحدث باسم مركز الانقاذ البحري الاسباني، ان المركز الكائن مقره في الميريا، تلقى اشعارا حول ابحار قارب للمهاجرين السريين من شواطئ “قرية اركمان” باقليم الناظور شمال شرق المملكة ليتم اطلاق حملة بحث واسعة مكنت من تحديد مكان القارب وانقاذ من كانوا على متنه .

واسفرت العملية على رصد القارب من طرف طائرة الاستطلاع الاسباني، وهو يتمايل وسط البحر بعد ان توقف محركه، ليتدخل زورق متخصص في الانقاذ، لنقل المهاجرين الى الميريا، وجميعهم من دول جنوب الصحراء.

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