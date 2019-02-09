السعودية.. وفاة مواطن وفقدان آخر جراء الأمطار الغزيرة

هبة بريس - وكالات

أكدت السطات السعودية مقتل مواطن وفقدان آخر جراء أمطار غزيرة هطلت في عدد من محافظات المملكة، وبينها منطقة المدينة المنورة، فيما أصدر أمير المدينة توجيها للجهات المعنية.

وضربت الأمطار محافظات ينبع والعلا وبدر وخيبر والعيص ومنطقة المدينة المنورة، حيث أعلنت السلطات السعودية إنقاذ 111 شخصا وانتشال جثة تعود لمواطن يبلغ 65 عاما، واستمرار البحث عن مواطن مفقود في وادي فضلا غرب محافظة العلا.

وأجلت فرق الدفاع المدني 14 أسرة بمحافظة ينبع، كما تلقت عدة بلاغات عن تماسّات كهربائية وسيارات عالقة بسبب إغلاق بعض الطرق وتضرر منازل جراء الأمطار.

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