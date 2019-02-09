تصريح النيبت يثير غضب هيرفي رونار

هبة سبور – متابعة

يمثل الدولي المغربي السابق نور الدين نيبت، للعديد من المغاربة، واحداً من أساطير “أسود الأطلس” على مر السنوات، بعدما سبق له التألق في كبريات الملاعب الأوروبية رفقة الأندية التي جاورها، أو حضوره المميز رفقة المنتخب المغربي كقائدٍ قدم مردوداً فنياً مميزاً في خط الدفاع.

وخلال استضافة نيبت من قبل رابطة الليغا الإسبانية، التي عقدت مؤخراً مؤتمراً صحافياً للترويج للكرة الإسبانية في المغرب، خرج القائد السابق للأسود بتصريحات مثيرة، كشف من خلالها أن مباراة المغرب والأرجنتين الودية، في 26 مارس المقبل، في ملعب “طنجة الكبير”، لن تفيد كتيبة الفرنسي هيرفي رينار في شيء.

واعتبر نيبت أن المنافس ينتمي إلى مدرسة لاتينية والمنتخب المغربي مقبل على المشاركة في نهائيات كأس أفريقيا للأمم 2019 في مصر، وهو الأمر الذي أغضب المدير الفني الفرنسي لمنتخب أسود الأطلس، بعدما تم نقل تصريحات نيبت كاملة وبالتفصيل إلى رينار، الذي استغرب خروج نيبت بتصريحات ضده، رغم أنه يعتبر من مستشاري رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع.

وحسب مصادر صحفية فرونار غاضب وسيقوم بالرد على نيبت، مؤكدة أنه ينتظر فقط الوقت المناسب لكشف مجموعة من الشائعات التي ربطت أيضاً إمكانية مغادرته أسود الأطلس، بعدما راجت أخبار في وسائل الإعلام تفيد بمفاوضته للاتحاد الإماراتي لكرة القدم لتدريب منتخبها الوطني.

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