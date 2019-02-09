إصابة ربة بيت و3 أطفال في انفجار قنينة غاز بمراكش

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر مطلعة، ان عناصر الوقاية المدنية قامت قبل قليل من صباح اليوم، بنقل سيدة وثلاثة اطفال الى قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل بمراكش، بعد انفجار قنينة غاز من الحجم الكبير بالحي الصناعي بمنطقة سيدي يوسف.

وقد استنفرت الواقعة السلطات المحلية و الامنية وعناصر الوقاية المدنية التي سارعت لاطفاء الحريق، بعدما خلف خسائر مادية جسيمة وحالة من الهلع وسط الساكنة، فيما فتحت مصالح الامن تحقيقا في ملابسات الواقعة.

الانفجار خلق موجة من الهلع وسط ساكنة المنطقة، وكذلك بعد اصابة مجموعة مجموعة من الاشخاص نتيجة انفجار قنينة غاز من الحجم الكبير.

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