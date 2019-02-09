بسبب الحجاب .. وزيرة تعليم كندية تثير ضجة

هبة بريس - وكالات

رفض “المجلس الوطني للمسلمين الكنديين” تصريحات وزيرة التعليم بمقاطعة كيبيك، “إيزابيل تشارست”، وتوصيف الحجاب بأنه “رمز للظلم”.

وقالت مسؤولة المجلس بمدينة مونتريال رضية حميدي، إن “على تشارست، التحلي بمزيد من المسؤولية خلال إدلائها بالتصريحات كونها وزيرة معنية بإيجاد حل لشؤون المرأة”.

وأضافت حميدي، في بيان لها، اليوم السبت أن “تصريحات الوزيرة تشارست، حول الحجاب أمام الرأي العام، شائكة وخطيرة للغاية”. وشددت على أنه “لا مكان للدولة في خزانة أي امرأة”.

وأوضحت حميدي، أن “المرأة تزدهر وتتقدم عندما تعبّر عن نفسها بكل حرية، وبالطريقة التي تناسبها، ولكنها تشعر بالمعاناة عندما تُطلَق أحكام بحقها ضد خياراتها”.

وخلال تصريح صحفي لها الثلاثاء، قالت تشارست: إن “غطاء الرأس الإسلامي، لا يتوافق مع قيم المرأة، ويمنع النساء من الازدهار والتقدم في المجتمع”، ووصفت الحجاب بأنه “رمز للظلم”

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