موخارق يدعو من تونس إلى تجاوز الخلافات وانعاش اتحاد المغرب العربي

محمد منفلوطي_هبة بريس

دعا الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق إلى لمّ شمل الشعوب المغاربية دفاعا عن حقوق الطبقة العاملة و حقها في العيش الكريم.

المخارق الذي كان يتحدث على هامش أشغال المؤتمر الخامس للاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي بحضور كافة الأمناء العامين للاتحادات النقابية المغاربية الذي احتضنته تونس تحت شعار “متشبتون بوحدة المصير ومصرون على تفعيل التضامن المغاربي”، ناشد الحكومات إلى ضرورة إعادة انبعاث اتحاد المغرب العربي و تجاوز الخلافات.

وأكدت مصارنا، أن المؤتمر يهدف إلى إعادة بناء اتحاد نقابي جديد يواكب تطورات أوضاع المغرب العربي في ظل ما شهدته المنطقة من أزمات متواترة وأوضاع صعبة في السنوات الأخيرة، وبعد اطلاع المشاركين والمشاركات على تقارير الأمانة العامة ومجموعة الدراسات التي سبق لها أن أعدتها بمناسبة المؤتمر، عبروا عن اعتزازهم بالاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي كمنظمة جامعة لملايين العمال المغاربيين ورافعة للواء الدفاع عن حقوقهم المادية والأدبية وحاملة لشعار الوحدة ومُجدّدة لشحنة الامل والحلم الذي أطلقه فينا جميعا رواد الحركة النقابية في الاقطار المغاربية الخمسة، محيين ملايين العمال المغاربيين على سعيهم اليومي إلى بناء اقتصادات بلدانهم وتحصينها ضد النهب والتبديد والى تأمين غذاء مواطنيهم وكسب قوت عيالهم ويؤكدون تضامنهم الكامل مع العمال المهاجرين من أبناء المنطقة ويدعون الى واجب الاحاطة بهم وبأبنائهم والدفاع عن حقهم في العمل اللائق في بلدان الاقامة، داعين العمال المغاربيين إلى المحافظة على المكاسب التي حققتها شعوبها بتضحيات جسيمة وحماية مقدرات بلدانها من التخريب والتبديد والاستمرار في معارك التنمية وتحصين دولنا وشعوبنا من آفة الارهاب.

هذا وأعلن المشاركون والمشاركات عن تمسكهم باستقلالية الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي والمنظمات الاعضاء واستقلالية قرارها النقابي وبحرية العمل النقابي ورفضهم لكل محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للنقابات، داعين إلى إيلاء الاهتمام اللازم بالمرأة العاملة والشباب العامل والرفع من نسبة مشاركتهما في تحمل المسؤولية وفي اتخاذ القرارات لتحقيق العدل الاجتماعي وتوازن المجتمع واستقراره عبر الاستفادة من كل طاقاته، منبهين الى التأخر الكبير الحاصل في تحقيق وحدة بلدان المغرب العربي بما عطل هدف التكامل المنشود وعرض المنطقة الى المزيد من الفرقة والمخاطر والأطماع الاجنبية .

هذا وأدانوا جميع أشكال التطرف والإرهاب، مؤكدين ان مقاومتهما لا تتم فقط بالحلول الأمنية والعسكرية وإنما أساسا بالقضاء على البطالة والفاقة والفقر وتوفير فرص متساوية للرقي والتنمية، مطالبين القادة المغاربيين بعقد لقاء قمة في أسرع وقت ممكن بمناسبة السنة الثلاثين لتأسيس اتحاد دول المغرب العربي والعمل على تنقية الاجواء من كل الشوائب وتفعيل ما أمكن من المؤسسات والاتفاقيات المبرمة وتكثيف التبادل الاقتصاد، مع دعوة الحكومات الى مراجعة اتفاقياتها المنفردة مع الاتحاد الاوروبي وغيره من التكتلات الاقتصادية وإرساء تقليد التفاوض المغاربي المشترك الذي من شانه ان يساهم في تحقيق الحوار المتكافئ والمتوازن باعتبار ان اتحاد دول المغرب العربي هو الاطار الامثل والأفضل لإنجاح الاندماج الايجابي في السوق العالمية وخاصة لمقاومة آفة الارهاب الذي عشش في المنطقة، مقترحين تنظيم حوار مغاربي واسع وهادئ يناقش خلاله الشركاء الاجتماعيون والقادة السياسيون كل المسائل وبحث الحلول الملائمة لها بما يساعد على تنقية الاجواء بتغليب لغة التضامن ومنطق الاندماج والتكامل.

كما ناشدوا كافة أبناء الشعب الليبي بالجلوس الى نفس الطاولة في اطار حوار وطني سلمي شامل يجب أن يؤدي الى اتفاقات وحلول ليبية صرفة يلتزم الجميع بتطبيقها والرضوخ اليها بعيدا عن أي شكل من أشكال التدخل أو الاملاء الخارجيين حتى تستعيد ليبيا استقرارها على كامل أراضيها وتتفرغ للبناء والتعمير وتضمن لشعبها العيش في سلام وطمأنينة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0