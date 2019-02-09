أردوغان: من يتطاول على تركيا العظيمة لن يفلت من العقاب

هبة بريس - وكالات

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن بلاده ستحبط كل مخطط يستهدف مصالحها، سواء كان من الداخل أو الخارج.

وقال الرئيس التركي، مخاطبا تجمع لمؤيدي “حزب العدالة والتنمية” الحاكم، في مدينة سيفاس أمس الجمعة: “سنرد بالجواب المناسب على كل من يفكر بالقيام بعملية على حساب تركيا، سواء في الداخل أو الخارج، حتى لو استخدمنا صدورنا كدروع لمجابهتهم. وسنحبط كل مخطط من شأنه أن يستهدف مصالح تركيا وإنجازاتها، أو يستهدف تحقيق أهداف تركيا العظيمة”.

وأكد أردوغان أن حكومته ستبذل قصارى جهدها من أجل حماية أمن وسلامة البلاد، قائلا: “إن الشعب التركي أظهر للعالم عزمه على الدفاع عن استقلاله ومستقبله من خلال رفضه الصريح لأي نظام تفويض أو حماية منذ قرن مضى”.

وأضاف: “نقول إن الوطن داخل الحدود الوطنية للجميع.. ومن يتطاول عليه لن يفلت من العقاب”.

وجاءت كلمة أردوغان في إطار إطلاقه الحملة الانتخابية المحلية لحزب العدالة والتنمية في مدينة سيفاس.

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