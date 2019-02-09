بوريطة يخرج عن صمته ويكشف حقيقة سحب سفيري المغرب بالسعودية والامارات

نُشر بتاريخ :  2019-02-09 - 12:19
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هبة بريس - الرباط

كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة حقيقة الأخبار المتداولة والتي تتحدث عن قيام المملكة بسحب سفيريها في كل من السعودية والإمارات​​​.

وقال بوريطة، في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم السبت، إن “المغرب لديه قنوات خاصة لإعلان مثل هذه القرارات”.

وأكد أن “الخبر غير مضبوط ولا أساس له من الصحة ولم يصدر عن مسؤول”، وأن تاريخ الدبلوماسية المغربية يؤكد أنها تعبّر عن موقفها بوسائلها الخاصة وليس من خلال وكالة أنباء أمريكية”.

وكانت هبة بريس قد انفردت يوم أمس الجمعة، بنشر تصريح عن مصدر موثوق بوزارة بوريطة، والذي نفى بشكل قاطع سحب السفير السعودي واستدعاءه للمغرب.

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