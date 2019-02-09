عامل الجديدة في زيارة إلى ملعب العبدي لدعم فريق فارس دكالة وتفقد الترتيبات الأمنية

أحمد مصباح – الجديدة

بتصميم ووتيرة ثابتة، يواصل محمد الكروج، عامل إقليم الجديدة، دعمه القوي لفريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، للرفع من معنوياته، بغية تخطي المرحلة الصعبة التي يمر منها الفريق والمكتب المديري، ومعهما الجمهور، و”الإلترات”، سيما عقب النتائج المحتشمة التي سجلها خارج ميدانه، والهزيمتين القاسيتين المتتاليتين، اللتين مني بهما، الأربعاء 30 يناير والأحد 3 فبراير 2019، في أقل من أسبوع، برسم الدورتين 15 و16 من الدوري الاحترافي المغربي، أمام جمهوره، وعلى أرضية ملعب العبدي عاصمة دكالة.

هذا، وقام المسؤول الترابي الأول والوفد المرافق له من سلطات إقليمية ومحلية وترابية، وشخصيات أمدنية وعسكرية، مساء أمس الجمعة، بزيارة ميدانية إلى ملعب العبدي، حيث تفقد، بحضور رئيس المكتب المديري لفريق الدفاع الحسني الجديدي، لاعبي فريق فارس دكالة الذين كانوا يخوضون معسكرا تدريبيا ، في إطار استعداده لمنازلة فريق نادي أولمبيك خريبكة، برسم الدورة ال17 التي ستجمعه اليوم السبت، على الساعة الرابعة مساءا، على أرضية ملعب الفوسفاط بخريبكة.

هذا، وأعطت زيارة عامل الإقليم، حسب الارتسامات التي استقتها الجريدة، شحنة قوية إلى لاعبي فريق فارس دكالة، رفعت من معنوياتهم. ما سيكون له أثر إيجابي على مسيرة الفريق الدكالي، والعودة إلى تألقه.

ووقف عامل الإقليم والوفد المرافق له على ترجمة التعليمات التي أعطاها، والمتعلقة بالترتيبات الأمنية داخل ملعب العبدي.. في أعقاب الثغرات الأمنية التي شابت “البرتوكول الأمني” الذي اعتمده رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي، والذي كان دون المستوى، والذي مني بفشل ذريع التدبير الأمني للمباراة التي جمعت، “الأربعاء الأسود”، الأربعاء 30 فبراير 2019، فريق الدفاع الحسني الجديدي بفريق الرجاء البيضاوي، برسم الدورة 15 من الدوري الاحترافي، والتي عرفت عودة قوية ل”شعب الملاعب”، خرج على إثره الوضع عن السيطرة.. حد الانفلات الأمني.

هذا، وكانت زيارة أمس الجمعة كذلك مناسبة التقى فيها مجددا المسؤول الترابي الأول ب”الإلترات” (les ultras)، (“ضوص كالاص” و”كاب صولاي”).وخلد الجميع لهذه اللحظات العائلية بالتقاط صور تذكارية بملعب العبدي، تلاحم فيها القائمون على تدبير الشأن العام المحلي، من سلطة ترابية إقليمية، ممثلة في عامل إقليم الجديدة، وسلطات إقليمية ومحلية وترابية، وشخصيات مدنية وعسكرية (تلاحموا فيها) جنبا إلى جنب مع لاعبي فريق فارس دكالة، ومسيري الفريق، و”الإلترات”.

وحث عامل الإقليم محبي ومشعي الفريق الدكالي (الإلترات) على التشبع بالسلوكات المدنية، ونبذ العنف في المباريات و”شغب الملاعب”، الذي يسيء إلى الرياضة وكرة القدم، وإلى فريق فارس دكالة، ودعاهم إلى تأطير وتوعية الجمهور.

وفي السياق ذاته، فقد كان لعامل الإقليم لقاء موسع جمعه، الجمعة فاتح فبراير 2019، في مكاتبه بمقر العامالة، ب”الإلترت”، بحضور وزير الشبيبة والرياضة، ورئيس المكتب المديري لفريق الدفاع الحسني الجديدي، وممثلي السلطات الإقليمية والمحلية والترابية والأمنية.

وفي إطار دعم الاجتماعي للرياضة والرياضيين بإقليم الجديدة، أقام المسؤول الترابي الأول، مساء الأربعاء 6 فبراير 2019، بالقاعة الكبرى بملعب العبدي، حفلا تأبينيا ل”شهداء فريق الدفاع الحسنسي الجديدي”، الذين قضوا نحبهم في الفاجعة الأليمة التي خلفت 5 قتلى و4 جرحى من مشجعي فريق فارس دكالة، كانوا في طريق العودة، مساء الأربعاء 5 دجنبر 2018، إلى بيوتهم وأحضان أسرهم بمدينة الجديدة، بعد أن ساندوا، في اليوم ذاته، فريقهم المفضل، فارس دكالة، في المباراة التي جمعته بفريق الوداد البيضاوي، على أرضية ملعب محمد الخامس بالدارالبيضاء، والذي انتهى لصالح الفريق البيضاوي بثلاثة أهداف نظيفة.

وقد كان حفل التأبين مناسبة التقى على هامشها عامل الإقليم، حوالي 4 ساعات، عامل إقليم الجديدة ب”الإلترات”، بحضور السطات الإقليمية والمحلية والترابية والأمنية. لقاء اعتبر لقاء مصالحة، وجمع شمل أسرة كرة القدم والمنظومة الرياضية، بعد تدخل من عامل إقليم الجديدة، الذي استجاب، لما فيه الصالح العام وخدمة للرياضة، لبعض الطلبات الموضوعية ل”الإلترات”، من قبيل تخصيصهم بفضاء بملعب العبدي، لاستجماع والاحتفاظ بمعداتهم وأغراضهم وأدوت التشجيع، وكذا، بفضاء خلف حديقة محمد الخامس، مقابل الشاطئ الرملي بالجديدة، لممارسة تدريباتهم (..).

وتشجيعا للرياضة، ودعما للفريق النسوي للدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، التقطت، عقب اللقاء ب”الإلترات”، عدسات كاميرات الهواتف النقالة صورا تذكارية للاعبات الفريق اللواتي كن يتدربن وقتها على أرضية ملعب العبدي، وذلك مع عامل الإقليم محمد الكروج، بمعية ممثلي السلطات والمتدخلين في الشأن الرياضي. صورة غاب فيها رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي، الذي كان أبرز غائب عن الحفل التأبيني لشهداء فاجعة “الأربعاء الأسود”.

إلى ذلك، تأتي مواكبة عامل إقليم الجديدة شخصيا للترتيبات الأمنية داخل ملعب العبدي بالجديدة، استشعارا منه بمدى جسامة ظاهرة العنف أثناء وبمناسبة التظاهرات الرياضية، الذي يؤرق مضاجع السلطات الحكومية والعمومية؛ ووعيا منه بأهمية التواصل والتحسيس والتوعية بمخاطرها وانعكاساتها الوخيمة؛ وسعيا منه إلى وضع المسؤولين والمتدخلين في الشأن الأمني والرياضي، أمام هول وحجم هذه المعضلة، بغية إيجاد حلول ناجعة وملموسة على أرض الواقع؛ وكذا، تماشيا مع مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للرياضة.

وبالمناسبة، فقد شدد عامل الإقليم على هذه الترتيبات الأمنية، في تعليماته وتوصياته إلى المتدخلين في الشأن الأمني والرياضي، خلال مركزي القيادة المحلي والإقليمي، اللذين انعقدا على التوالي، في الفترتين الصباحية والمسائية من يوم الخميس 31 فبراير 2019، بمقر الباشوية والعمالة بالجديدة، سعيا إلى إعادة النظام والطمأنينة إلى مدرجات ملعب العبدي. وبالفعل، فإن هذا ما تأتى وتحقق على أرض الواقع في المباراة التي جمعت، الأحد 3 فبراير 2019، فريق فارس دكالة بفريق الجيش الملكي، رغم الهزيمة القاسية (3 أهداف نظيفة)، التي مني به الفريق الدكالي أمام جمهوره، وعلى أرضية ملعبه.

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