مونوسكو.. توشيح ضابطين مغربيين نظير الخدمات القيمة التي قدماها

هبة بريس

تم أمس الجمعة 08 فبراير بكينشاسا، توشيح ضابطين من تجريدة القوات المسلحة الملكية التابعة لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، نظير الخدمات القيمة التي قدماها على مستوى البعثة.

وأوضح بلاغ لسفارة المغرب في الكونغو الديمقراطية أن الأمر يتعلق بالكولونيل محمد طريحة والكومندون رشيد بريش، مشيرا إلى أن تكريم الضابطين المغربيين تم بمناسبة حفل تسليم الميداليات للفيلق الغاني بالبعثة الأممية، وهو الحفل الذي تميز بتوشيح العديد من ضباط البعثة.

وجرى هذا الحفل بحضور سفير المغرب لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، رشيد أكاسيم، ورئيسة بعثة (مونوسكو)، ليلى الزروكي، والعديد من المسؤولين السامين بالبعثة والجيش الكونغولي.

وتعد المملكة المغربية أحد أكبر المساهمين في بعثة (مونوسكو) بتجريدة مكونة من أزيد من 1300 عنصرا.

ويحظى عناصر التجريدة المغربية بسمعة جيدة جدا سواء في المناطق المنتشرين فيها او لدى سلطات الكونغو الديمقراطية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0