حجز 19 كيلوغرام من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

هبة بريس

تمكنت عناصر الجمارك بمعبر باب سبتة، خلال عملية مراقبة روتينية مساء الجمعة 08 فبراير، من حجز 19 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك بمنطقة المغادرة بمعبر باب سبتة تمكنت خلال عملية مراقبة للسيارات العابرة من العثور على هذه الكمية من المخدرات، المعدة على شكل صفائح، مدسوسة بعناية في مخبئ مهيئ لهذا الغرض وراء لوحة سيارة خفيفة مرقمة بالخارج.

وأضاف المصدر نفسه أن عناصر الجمارك قامت إثر ذلك بحجز هذه الكمية من المخدرات والسيارة، كما أحالت السائق، مغربي مقيم بالخارج، على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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