كرواتيا تدعم الجهود “الجدية” لللمغرب في قضية الصحراء المغربية

هبة بريس

عبرت كرواتيا، الجمعة 08 فبراير بالرباط، عن دعمها للجهود “الجدية” و”ذات المصداقية” التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي لنزاع الصحراء المغربية.

وقالت نائبة الوزير الأول وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية الكرواتية، السيدة ماريا بيتشينوفيتش بوريك، في مؤتمر صحفي، عقب مباحثات أجرتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، إن “كرواتيا تصطف إلى جانب موقف الاتحاد الأوروبي وتدعم في هذا الصدد، كافة الجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع الإقليمي”.

وأضافت السيدة بوريك، في هذا السياق، أن كرواتيا ترحب بـ “إعادة إطلاق المسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة وتدعم جهود أمينها العام أنطونيو غوتيريس ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء هورست كوهلر”.

وعبرت عن أملها في أن تسهم هذه الدفعة الجديدة في إحداث “دينامية جديدة” لإيجاد حل لهذا النزاع، الأمر الذي “سيعود بالنفع على الازدهار والاستقرار الإقليمي”.

وعلى صعيد آخر، أشارت المسؤولة الكرواتية إلى أن الطرفين بإمكانهما أن يضطلعا بدور “بناء” في التعاون الأورو -إفريقي، على اعتبار أن كرواتيا، بصفتها عضوا بالاتحاد الأوروبي تولي أهمية خاصة للعلاقات بين المغرب والاتحاد.

وتقوم السيدة بوريك بزيارة رسمية للمملكة بين 7 و9 فبراير الجاري، وذلك على رأس وفد هام من رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين في مجال الطاقات المتجددة والصناعة العسكرية، بهدف تعزيز المبادلات التجارية والنهوض بالاستثمار بين المغرب وكرواتيا.

وتندرج هذه الزيارة في إطار الحوار والتشاور المنتظم بين البلدين ورغبتهما المشتركة في إعطاء علاقات الصداقة والتعاون دينامية جديدة

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