طقس السبت .. استمرار برودة الجو بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يظل الطقس باردا نوعا ما خلال الليل والصباح بكل من المرتفعات والهضاب العليا.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة، خلال الليل والصباح كذلك، حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية فوق السواحل الشمالية والوسطى، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب بالأقاليم الجنوبية، وصافية إلى قليلة السحب بباقي الأرجاء.

وستهب الرياح معتدلة الى محليا قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب من الشمال وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 – ودرجتين بالمرتفعات، وما بين 09 و14 درجة بالشرق بالسهول الوسطى، وأقصى الجنوب الشرقي، ومنطقة سوس، وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و21 درجة بجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 03 و08 درجات بباقي الجهات.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 16 و21 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس، والسفوح الجنوبية الشرقية، والواجهة المتوسطية، وما بين 27 و33 درجة بالقرب من السواحل الجنوبية، وستكون ما بين 22 و27 درجة بباقي ربوع المملكة.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين العرائش وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان مؤقتا عند الصباح الباكر، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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