اعتداء شنيع على قائد بسيدي بنور.. وتخوف من تدخل جهات نافذة لفائدة “البلطجي”!

أحمد مصباح – الجديدة

تعرض قائد قيادة أولاد عمران بإقليم سيدي بنور، أمس الخميس، أثناء وبسبب ممارسة مهامه، لاعتداء شنيع على يد “بلطجي”.

وحسب وقائع النازلة، فإن لجنة محلية تتكون من رئيس الجماعة الترابية “أولاد عمران” بإقليم سيدي بنور، ومهندس وأعوان بالجماعةذاتها، وممثل شركة متعاقد معها، انتقلت، صباح أمس الخميس، إلى ورش إجراء أشغال الصرف الصحي، التي تقوم بها الشركة، غير بعيد من قنطرة “واد بوشان”، للوقوف على سير إنجاز الصفقة العمومية، ومدى مطابقة الأشغال لما هو منصوص عليه في دفتر التحملات.

هذا، وفي حدود الساعة ال11 صباحا، التحق قائد قيادة أولاد عمران (أمين الشباني) باللجنة المحلية، علاقة بممارسة سلطة المراقبة، في إطار المهام والصلاحيات الموكولة إليه.. لكن شخصا دخيلا (un intrus) كان يقف بالجوار، هاجم فجأة القائد، وشده بعنف من عنقه، واعتدى عليه أثناء وبسبب مزاولة مهامه.

وحسب مصدر مطلع، فإن المعتدي الذي لجأ إلى أسلوب “البلطجية”، قد عرقل عمل السلطة، وعمل اللجنة المحلية، وكان يأمل في أن تندلع، بإيعاز ممن يقف وراء تحركاته، في مظاهرة ضد القائد، الذي أصبح، منذ أن حل بالمنطقة، “في منظار” جهات مناوئة، بعد أن أصبحت مصالحهم اللاقانونية، مهددة ومعطلة.

هذا، وقد تدخلت الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز “أولاد عمران”، التابعة لسرية سيدي بنور، وأوقفت المعتدي، ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية، للبحث معه، وإحالته، صباح غد السبت، في إطار مسطرة تلبسية، على وكيل الملك لدى ابتدائية سيدي بنور.

إلى ذلك، علمت الجريدة أن الضحية، رجل السلطة، قائد قيادة أولاد عمران، قد رفع تقريرا إخباريا في الموضوع، وبأن إفادات شاهدي عيان، وهما رئيس الجماعة القروية “أولاد عمران” والمهندس بالجماعة ذاتها، قد جاءت مطابقة للحقيقة والواقع.

وتسود تخوفات في ظل وجود تدخلات وضغوطات تمارسها جهات نافذة، من أجل إفلات “البلطجي” من العقاب. وللجريدة عودة للموضوع

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