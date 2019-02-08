دون تصنيفه إرهابيا..قضاء كندا يصدر حكمه بحق منفذ هجوم على مسجد

هبة بريس ـ وكالات

أصدر القضاء الكندي، اليوم الجمعة، حكما بالسجن المؤبد بحق المواطن البالغ 29 عاما، ألكسندر بيسونيت، الذي نفذ عام 2017 هجوما على مصلين في مسجد بمدينة كيبيك أسفر عن مقتل 6 أشخاص.

ورفض القاضي فرانسوا خوو، الذي ترأس جلسة محاكمة بيسونيت، دعوة النيابة العامة إلى معاقبة المدان عبر إصدار حكم بالمؤبد دون إمكانية الإفراج المبكر المشروط، واتخذ قرارا بالسماح لمنفذ الهجوم على المسجد بتقديم طلب لإخلاء سبيله بعد مرور فترة تتراوح بين 35 و42 عاما من اعتقاله.

واعتبر خوو أن تصرفات بيسونيت خلال دخوله المسجد وقت انتهاء الصلاة وإطلاقه النار على الموجودين هناك لم تمثل عملية إرهابية لكنها نجمت عن تحيزه لا سيما الموجه ضد المهاجرين المسلمين.

كما أشار القاضي الكندي إلى أن دورا كبيرا في هذه الجريمة لعبته المشاكل النفسية، بينها الهوس بفكرة الانتحار، التي عانى منها منفذ الهجوم وأثرت على القرار حول الحكم بحقه.

ونفذ بيسونيت هجوما دمويا على أحد مساجد كيبيك الكندية يوم 29 يناير 2017 حينما أطلق النار على المصلين الموجودين داخله في حادث أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 19 آخرين.

واستسلم المهاجم بعد مرور وقت قصير للشرطة ليتم توجيه الاتهامات إليه في 30 يناير، واعترف بيسونيت بذنبه في إطار 12 بندا من التهم.

ويأتي القرار الذي تم اتخاذه اليوم بحق منفذ الهجوم في تناقض سافر مع موقف السلطات الكندية بما في ذلك رئيس الوزراء، جاستين ترودو، التي صنفت هذه الجريمة عملية إرهابية.

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