عمدة طنجة لمواطن احتج عليه بشدة ..”والله حتى نفركعو هاذ الرمانة” (فيديو)

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

شهدت دورة مجلس جماعة طنجة أمس الخميس 07 فبراير ، احتجاجات لمواطنين رفعوا خلالها لافتة داخل مقر مجلس الجهة الذي احتضن الدورة ، تتضمن مطالبهم المتمثلة في منحهم الرخص القانونية للبناء .

واستهل محمد البشير العبدلاوي عمدة طنجة الجلسة بالتطرق للنقاط المدرجة في جدول اعمال الدورة ، لكن ماهي إلا دقائق حتى قاطعه أحد المواطنين المتضررين من توزيع المحلات التجارية ، مخاطبا العمدة بصوت مرتفع بأن يمنحه “حقه” الذي انتزع منه وفق تعبيره ، فيما بدا العبدلاوي في البداية ماسكا لاعصابه غير مكترث ب”المحتج” الذي انفعل بشدة وارغم عمدة طنجة على الرد قائلا :”ليوما نفركعو هاذ الرمانة”.

وامام اصرار المواطن على الاحتجاج داخل قاعة الدورة ، اضطر عمدة طنجة لرفع الجلسة من اجل أداء صلاة العصر، لكن المواطن أصر على مطلبه ، لكن حضور سيارة الأمن الى مقر جهة طنجة تطوان الحسيمة عجل باستئناف الدورة .

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