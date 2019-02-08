عبد الفتاح اللبار” سفيرا بالمكسيك والسلطات الاسبانية تشيد بفترته بالجزيرة الخضراء

يسير الإيحيائي _ هبة بريس _

نشرت وسائل الإعلام الإسبانية صباح اليوم خبر تعيين السيد” عبد الفتاح اللبار” سفيرا للمغرب لدى المكسيك، إذ وصفته بالديبلوماسي الذي أعطى العديد للجالية المغربية المقيمة بالدائرة القنصلية (الجزيرة،قادس،مالقا ) منذ نهاية سنة 2015.

عمدة الجزيرة الخضراء السيد “لاندالوس” بدوره خرج بتصريح صحفي لجريدة إسبانية أخرى ،حيث قدم نبذة سريعة عن القنصل العام الذي سيتولى مهامه في غضون الأسابيع القليلة القادمة كسفير بدولة المكسيك ووصفه ب”المسؤول الذي إندمج بشكل لافت للنظر وسط المجتمع الإسباني وساهم في حل عدد من الإشكاليات المرتبطة أساسا بعملية العبور التي يعرفها ميناء الجزيرة الخضراء كل سنة”،كما أشار في معرض تصريحه الصحفي لنفس الموقع أن الأخير كان” دائم العمل والمبادرة بما يخدم مصلحة الدولتين أو ما أسماها بالضفتين.

تصريحات مسؤول إسباني من هذا الحجم (سيناتور بمجلس الشيوخ الإسباني )لا يمكن إلا أن تلقى تنويها خاصا من الجهات المعنية داخل المغرب إعترافا بما قدمه السيد ” عبد الفتاح اللبار ” من مبادرات ومساهمات على مستويات مختلفة أهمها الجانب الديبلوماسي والسياسي.

وكانت”هبة بريس” قد واكبت في مناسبات عديدة تحركات القنصل العام المعني بهذه التصريحات في كل من “الجزيرة الخضراء،مالقا،قادس،طريفة”وسجلت إنطباعات إيجابية من قبل المغاربة والسياسيين الإسبان،كما لا تفوتنا هذه الفرصة أن ننوه بدورنا بالإصلاحات الكبيرة التي تمت في عهده على مستوى البنيات التحتية للقنصليات التي كان يدير شؤونها ولعل القنصلية النموذجية بتاراغونا خير شاهد على ذلك.

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