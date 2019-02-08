بوتين يصدر مرسوما بإقالة 9 جنرالات

هبة بريس ـ وكالات

أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يقضي بإقالة 9 جنرالات في أجهزة إنفاذ القانون من مناصبهم.

وبحسب الموقع الرسمي للمعلومات القانونية، تمت إقالة كل من رئيس المركز الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية في سيبيريا اللواء سيرغي ديدينكو، ولواء العدل إيرينا زايبرت، المساعد الأول لرئيس مكتب التحقيقات الروسي، ونائب رئيس فرع إدارة وزارة الداخلية بإقليم كراسنويارسك، اللواء ألكسندر كوزنيتسوف، ومدير فرع الهيئة الفدرالية لإنفاذ العقوبات في مقاطعة كيروف، اللواء فلاديمير نيكيتييف، وغيرهم.

كما أقال بوتين، نائب وزير الداخلية في تتارستان، اللواء رافائيل غيلمانوف، وأقال رئيس مكتب التحقيقات الروسي في تتارستان الفريق بافل نيكولاييف، ورئيس المركز الإقليمي الجنوبي لوزارة الطوارئ الفريق إيغور أودير، ورئيس المركز الإقليمي الشمالي- الغربي لوزارة الطوارئ الروسية الفريق إيغور بانين، ورئيس دائرة الأمن الاقتصادي ومكافحة الفساد في المديرية الرئيسية لوزارة الداخلية في موسكو، اللواء سيرغي سولوبوف

سبق وأن وقع الرئيس بوتين مرسوما أقال فيه عددا من الجنرالات الروس في وزارة الداخلية ولجنة التحقيق الفيدرالية ودائرة السجون ووزارة الطوارئ. وذلك في السادس من أبريل/ نيسان الماضي. وتم نشر المرسوم على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية.

وبموجب المرسوم الرئاسي، فقد تم إعفاء 3 جنرالات من وزارة الداخلية وجنرال من دائرة السجون و5 جنرالات من لجنة التحقيق الفيدرالية وجنرال من وزارة الطوارئ من مناصبهم. وتحتوي الوثيقة على تعيينات جديدة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع، يوم 9 مارس/ آذار من العام الماضي، على مرسوم يقضي بإقالة 10 جنرالات في وزارة الداخلية ولجنة التحقيق الفيدرالية الروسية والهيئة الفيدرالية لإدارة السجون من مناصبهم.

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