“وحش آدمي” يهتك عرض زائرة في المستشفى بسيدي بنور

أحمد مصباح – الجديدة

أودع الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، اليوم الجمعة، السجن المحلي شابا أوقفته الشرطة بمدينة سيدي بنور، على خلفية هتك عرض فتاة بالقوة، داخل المستشفى.

وحسب وقائع النازلة، فإن شابا عازبا، من مواليد التسعينات، ينحدر من دوار “الكريشات” بقبيلة “أولاد سي بوحيى”، بتراب إقليم سيدي بنور، صادف، في حدود الساعة الرابعة من مساء أمس الخميس، فتاة في مقتبل العمر، كانت في زيارة لأحد أقرابها داخل قسم التحليلات الطبية بالمستشفى الإقليمي لسيدي بنور. حيث انقض عليها الوحش الآدمي، وشرع في تقبيلها ولمس أعضاءها الحساسة، أمام ذهول المرضى والزوار.

وفي ردة فعل، أمسكت به الضحية التي قاومته، كما حاصره الحاضرون إلى حين حضور مدير المستشفى، الذي ربط الاتصال لتوه بالشرطة.

هذا، وفور إشعارها، انتقلت دورية من الدائرة الثانية، صاحبة الاختصاص الترابي، التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بسيدي بنور، إلى المستشفى، وأوقفت الفاعل بمقتضى حالة التلبس، واقتادته إلى مقر المصلحة الأمنية، حيث وضعته الضابطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تحت تدابير الحراسة النظرية، لإخضاعه للبحث القضائي من أجل هتك عرض بالقوة.

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