رئيس جماعة بالحسيمة سعيد بتنقيل الوالي اليعقوبي

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

خرج المكي الهنودي رئيس جماعة لوطا التابعة ترابيا لاقليم الحسيمة ، بتدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أعرب فيها عن سعادته بتنقيل الوالي محمد اليعقوبي ، الى العاصمة الرباط ، مرحبا في نفس الوقت بالوالي الجديد “امهيدية” .

وقال الحنودي بالحرف “لن اسامح الوالي اليعقوبي وترحيبي كبير بالوالي الجديد امهيدية ، وهنيئا لجهة طنجة تطوان الحسيمة ” ، في اشارة الى تعيين الوالي امهيدية على رأس ولاية الجهة ، حيث سبق لرئيس الجماعة المذكورة أن عبر غير مامرة عبر تدوينات له بحسابه على “فايسبوك” ، عن خلاف بينه وبين الوالي محمد اليعقوبي .

جدير بالذكر أن محمد مهيدية والي جهة الرباط سلا، تم تعينه واليا على جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلفا للوالي محمد اليعقوبي الذي عين واليا على جهة الرباط سلا ، وذلك طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية .

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