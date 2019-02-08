امتحانات الكفاءة المهنية لموظفي قطاع الماء .. الوزارة توضح

هبة بريس

نظمت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، خلال أيام 16 و22 و23 دجنبر 2018، امتحانات الكفاءة المهنية لموظفي قطاع الماء برسم سنة 2018 طبقا لمقتضيات قرار الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة بتحديد نظام امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجات عليا بالنسبة لموظفي قطاع الماء.

وقد عرفت هذه الامتحانات المهنية مشاركة ما يناهز 152 مترشحة ومترشحا، موزعين على تسع (9) فئات كالتالي:

– مساعد تقني من الدرجة الأولى؛

– مساعد تقني من الدرجة الثانية؛

– مساعد إداري من الدرجة الأولى؛

– مساعد إداري من الدرجة الثانية؛

– محرر من الدرجة الأولى؛

– متصرف من الدرجة الثانية؛

– تقني من الدرجة الأولى؛

– تقني من الدرجة الثانية؛

– تقني من الدرجة الثالثة.

وحرصا منها على فتح المجال أمام أكبر عدد ممكن من المترشحات والمترشحين للمشاركة في هذه الامتحانات خصوصا وأن عددا كبيرا من التقنيين لم يستوف شرط الأقدمية الفعلية المطلوبة للمشاركة ( ست سنوات) إلا بتاريخ 18 دجنبر 2018، فقد تم تأخير تاريخ إجراء هذه الامتحانات إلى نهاية شهر دجنبر طبقا لمنشور وزارة تحديث القطاعات العامة عدد 2/ و.ع بتاريخ 03 مايو 2007 بتطبيق المرسوم رقم 2.04.403 الصادر بتاريخ 02 دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار. وفي نفس السياق ، قامت أيضا مصالح هذه الوزارة بتنظيم دورات تكوينية في المواد الممتحن فيها لفائدة مختلف المترشحات والمترشحين لتمكينهم من اجتياز هذه الامتحانات المهنية في ظروف جيدة.

ويجب الإشارة، إلى أن تنظيم هذه الاستحقاقات الهامة عهد به إلى لجنتين مختلفتين انسجاما مع مقتضيات قرار الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة بتحديد نظام امتحان الكفاءة المهنية المتعلق بموظفي قطاع الماء، وذلك كالتالي:

1) لجنة الامتحان: وتتألف من ثلاثة أعضاء بالنسبة لكل شعبة، من بينهم رئيس، تم اختيارهم بناء على الكفاءات والمؤهلات العلمية المتوفرة لديهم في مواد الاختبارات. حيث قامت هذه اللجنة باختيار مواضيع الاختبارات الكتابية وتصحيح أوراق التحرير المتعلقة بها وتنقيطها وتحديد لائحة المترشحات والمترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية، ثم إجراء الاختبارات الشفوية وحصر اللائحة النهائية للناجحين؛وذلك في احترام تام لمبدأ سيادة وحياد هذه اللجنة.

2) لجنة الحراسة: وتتألف من عدة أعضاء من بينهم رئيس، أنيط بها الإشراف على إجراء الاختبارات الكتابية ومراقبة عملية الحضور والحراسة، حيث خصص لهذه العملية طاقم حراسة يتكون من ستة عشر(16) إطارا.

وفي هذا الصدد، وعلى عكس ما تداوله أحد المنابر الإعلامية بخصوص ظروف إجراء هذه الامتحانات المهنية، فإن لجنة الحراسة المذكورة لم تسجل أي خلل أو شكاية أحد الأطراف أو ما شابه ذلك خلال الاختبارات الكتابية المرتبطة بهذه الاستحقاقات؛ بل تؤكد أن هذه الاختبارات مرت في أجواء جيدة بفضل إحكام كل العمليات المرتبطة بتنظيمها من جهة، ومن جهة ثانية بفضل الانخراط النموذجي لجميع الفاعلين، بما فيهم المترشحات والمترشحين، بجد ومسؤولية.

والوزارة إذ تقدم هذه التوضيحات، فإنها تشيد بجميع المتدخلين في تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية لموظفي قطاع الماء برسم سنة 2018 على ما أبانوا عنه من جدية وحس المسؤولية وحياد في تدبير مختلف محطات وعمليات امتحانات الكفاءة المهنية، كما تثمن عاليا انضباط المترشحات والمترشحين وما أبانوا عنه من نضج في التعاطي مع هذا الاستحقاق الهام والتزامهم بمبادئ التنافس الشريف بما يضمن لهذه الامتحانات مصداقيتها على قاعدة الاستحقاق.

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