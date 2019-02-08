التشكيلة الرسمية للرجاء البيضاوي أمام نجم الساحل

هبة سبور

قرر المدرب الفرنسي باتريس كالتيرون ،الدخول بالتشكيلة التالية خلال مباراته اليوم أمام النجم الساحلي التونسي ،برسم إياب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال والتي ستقام على أرضية الملعب الاولمبي بسوسة.

حراسة المرمى

أنس الزنيتي.

الدفاع

سند الورفلي، بدر بانون، فابريس نغاه، محمد الدويك

خط الوسط

نياسي، عبد الرحيم شاكير

الهجوم

عبد الإلاه حفيظي، زكرياء حدراف، سفيان رحيمي، محسن ياجور.

يذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين إنتهى لصالح الفريق التونسي بهدفين لصفر ،حيت يسعى أشبال كالتيرون لتحقيق ريمونتادا تاريخية اليوم وتحقيق التأهل لنصف النهائي.

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