فاس .. توقيف سائق السيارة الذي صدم عمدا موظف شرطة

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، اليوم الجمعة، من توقيف سائق السيارة الذي صدم عمدا موظف شرطة، برتبة ضابط أمن ممتاز يعمل في فرقة السير والجولان، متسببا في وفاته جراء مضاعفات الإصابات البدنية الخطيرة التي تعرض لها.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث الميدانية والتحريات التقنية المنجزة في هذه القضية قد أسفرت عن توقيف المشتبه به في وقت قياسي، حيث تم ضبطه وهو لا يزال تحت تأثير حالة السكر.

وأضاف البلاغ أن موظف الشرطة الفقيد كان بصدد مزاولة مهمة تنظيم حركة السير والجولان بإحدى المدارات الطرقية بمدينة فاس، صباح اليوم الجمعة، عندما تدخل لتوقيف السائق المخالف بعد ارتكابه لمخالفة مرورية، غير أن هذا الأخير تعمد الفرار، مما تسبب في صدم ضابط الأمن الممتاز بواسطة سيارته.

وأشارت المديرية العامة إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 32 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية.

وذكر البلاغ أيضا أن المدير العام للأمن الوطني أعطى تعليماته لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني للتكفل بجميع نفقات ومصاريف الجنازة، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة الضرورية لعائلة الفقيد، الذي كان شهيد واجبه المهني.

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