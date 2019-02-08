أضرم النار بنفسه لعجزه عن دفع الأقساط المدرسية لابنته

هبة بريس - وكالات

أضرم مواطن لبناني النار في نفسه في باحة مدرسة خاصة في بلدة بتكفين، احتجاجا على رفض إدارة المدرسة إعطاءه إفادة مدرسية لنقل ابنته منها، قبل دفعه كامل الأقساط المستحقة عليه.

وكان هذا المواطن الذي ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية الحرفين الأولين من اسمه (ج.ز) ينوي نقل ابنته من المدرسة التي تدرس فيها إلى مدرسة أخرى، بسبب سوء وضعه المادي وتراكم الأقساط المدرسية المتوجبة عليه.

وسارع فريق إنقاذ لنقل (ج.ز) إلى المستشفى للعلاج، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة، بسبب الحروق التي أصابت نسبة 80% من جسده.

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