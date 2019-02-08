الجامعة تضبط حالات غش في منافسات العدو الريفي

هبة سبور

ضبطت لجنة التنظيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، ثلاثة حالات غش، لعدائين خلال مشاركتهم في المحطة الرابعة للعدو الريفي الفدرالي في بن جرير يوم 20 يناير الماضي، والمحطة الخامسة للعدو الريفي الفدرالي، الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي بالرباط.

وضبطت لجنة التنظيم عداءان ينتميان لاتحاد بنجرير خلال المحطة الخامسة في حالة غش، حيث ضبطا بواسطة الفيديو يتخطيان الحواجز ثم يدخلان السباق من جديد، كما تم ضبط الحالة الثالثة بواسطة حكم المضمار في المحطة الرابعة بالرباط، إذ قام عداء ينتمي إلى جمعية حسنية كرسيف يقوم بالجري بالتناوب في السباق مع عداء آخر في فئة الشباب.

وأجرى قسم التنظيم والبرمجة بحثا، أكد ثبوت حالات الغش المذكورة وهو ما دعا لجنة الأنظمة العامة إلى إلغاء جميع النتائج الفردية والجماعية وإحالة ملفات العدائين المتورطين على اللجنة التأديبية، لاتخاذ القرارات في حق الأطراف المتورطة في الغش.

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