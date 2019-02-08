مخالف للقانون يصدم ضابط أمن ممتاز بفاس ويرديه قتيلا‎

هبة بريس – فاس

علم لدى ولاية أمن فاس أن موظف شرطة، برتبة ضابط أمن ممتاز يعمل بفرقة السير والجولان، توفي، صباح اليوم الجمعة، أثناء نقله إلى المستشفى على متن سيارة الإسعاف، وذلك بسبب مضاعفات إصابته بجروح خطيرة نتيجة صدمه من طرف أحد مستعملي الطريق.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن موظف الشرطة الفقيد كان يتولى تنظيم حركة السير والجولان بإحدى المدارات الطرقية بمدينة فاس، عندما تدخل لتوقيف سائق سيارة ارتكب مخالفة مرورية، غير أن هذا الأخير تعمد الفرار مما تسبب في اصطدام سيارته بضابط الأمن الممتاز، والذي توفي خلال عمليه نقله إلى المستشفى.

وأضاف المصدر ذاته أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس فتحت بحثا قضائيا في النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتشخيص هوية السائق وتوقيفه، كما تعكف عناصر الشرطة العلمية والتقنية على المساهمة في الأبحاث الجنائية المنجزة في هذه القضية، وذلك من خلال إجراء الخبرات الضرورية.

وذكر البلاغ أن المدير العام للأمن الوطني أعطى تعليماته لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني للتكفل بجميع نفقات ومصاريف الجنازة، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة الضرورية لعائلة الفقيد، الذي كان شهيد واجبه المهني.

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