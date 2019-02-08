حريق في نادٍ برازيلي.. ومصرع 6 لاعبين و4 موظفين

هبة بريس - وكالات

كشفت تقارير إعلامية برازيلية، الجمعة، أن حريقا في منشأة مخصصة للاعبين الشبان أودى بحياة 10 أشخاص على أقل تقدير، في نادي فلامنغو العريق لكرة القدم.

وقال تلفزيون “غلوبو” إن الحريق الذي شب فجرا في ريو دي جانيرو، طال مبنى يضم لاعبين من فئة الشباب تتراوح اعمارهم بين 14 و17 عاما.

وأكد متحدث باسم فوج الإطفاء لـ”فرانس برس”، أن المنشأة التي اشتعلت فيها النيران كانت مساكن مخصصة للاعبي فرق الشباب.

ووفقا لقناة “سبورتيفي”، لقي 6 لاعبين مصرعهم، فضلا عن 4 موظفين في النادي.

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