الملك يكلف العثماني بترؤس الوفد المشارك في مؤتمر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا

هبة بريس

ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه، بتكليف من الملك محمد السادس، يتوجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا)، حيث سيترأس الوفد المغربي المشارك في أشغال الدورة الثانية والثلاثين العادية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي، والتي ستلتئم يومي 10 و11 فبراير الجاري.

ومن المنتظر أن يشارك في أشغال هذه الدورة، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، كل من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية.

كما ستشكل هذه الدورة مناسبة لإطلاق شعار الاتحاد الإفريقي لسنة 2019 : “عام للاجئين والعائدين والنازحين داخليا : نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا”.

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