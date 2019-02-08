كارلوس غصن يسدد لقصر فرساي تكاليف حفل زفافه

هبة بريس - وكالات

قالت متحدثة باسم عائلة “كارلوس غصن” الرئيس السابق لتحالف “رينو نيسان” للسيارات إن غصن، المحتجز على ذمة قضايا فساد في اليابان، يعتزم تحمل تكاليف حفل زفافه الذي أقامه في قصر فرساي، وذلك في أعقاب إعلان شركة “رينو” الفرنسية الخميس أن رئيسها السابق حصل على “منافع شخصية” تقدر قيمتها بـ50 ألف يورو (57 ألف دولار) مقابل اتفاق رعاية عقدته الشركة مع قصر فرساي.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ديفو سبورغي المتحدثة باسم العائلة القول إن غصن سيسدد المبلغ للقصر والذي سيعوض شركة السيارات عن النفقات السابقة.

وكانت صحيفة “لو فيغارو” قد ذكرت في وقت سابق أن هذه المنفعة التي حصل عليها غصن جاءت على هيئة تأجير مجاني لجزء من القصر من أجل إقامة حفل زفاف غصن في الثامن من اكتوبر 2016.

وقالت رينو إن هناك حاجة لإجراء مزيد من التحقيقات، ولكنها أوضحت أنها سوف تقدم ما توصلت إليه للسلطات القضائية.

يذكر أن غصن محتجز في اليابان منذ 19 نوفمبر الماضي لاتهامه بإخفاء جزء من دخله عن السلطات الضريبية في اليابان، عندما كان رئيسا لشركة نيسان.

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