بالفيديو.. أمينوكس يطلق “برومو” أغنيته الجديدة “أنا ديالك”

هبة بريس

أطلق الفنان المغربي، أمين الثمري، الملقب ب ‘‘أمينوكس‘‘، اليوم الخميس، الإعلان الترويجي “Teaser” لأغنيته الجديدة “أنا ديالك”عبر قناته الرسمية على اليوتوب، وهي من إنتاج، كلمات وألحان أمينوكس التي يعود من خلالها لنمطه الغنائي الرومانسي الذي اشتهر به منذ بداياته.

صورت الأغنية على طريقة الفيديو كليب بفندق سوفتيل بمدينة الرباط تحت إدارة المخرج الشاب “جاكوب زواق”، الذي يتعامل معه أمينوكس لأول مرة من أجل تقديم رؤى إخراجية فنية مختلفة، أما DOP و إدارة التصوير كانت لحمزة كونيم وإشراف حمزة الغشاوي، والإدارة الفنية ليوسف أسواري .

“أنا ديالك” من المنتظر طرحها على شكل فيديو كليب يوم 14 فبراير القادم بمناسبة عيد الحب، وذلك على مختلف وسائل التواصل وكذا عبر الإذاعات والقنوات المغربية والعربية.

يشار إلى أن آخر نشاط قام به أمينوكس، كان من خلال مشاركته بفيديو كليب الأغنية الرسمية ل”منتدى شباب العالم” الذي احتضنته مصر وحملت عنوان ‘‘من كل مكان ‘‘، إلى جانب الفنانة المصرية كارمن سليمان، والملحن والموزع الإماراتي عادل عبد الرحيم .

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