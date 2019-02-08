ملفات ساخنة تشعل دورة جماعة عين الشقف بفاس و الدواحي أبرز الحاضرين

ع محياوي – هبة بريس

احتضن مقر جماعة عين الشقف نفوذ عمالة إقليم مولاي يعقوب يوم أمس الأربعاء 07 فبراير، أشغال الدورة العادية لجماعة لشهر فبراير في جومشحون بالمشداة الكلامية، و التي تضمن جدول أعمالها عدة نقط تهم(الماء، الكهرباء، النقل، التعمير)، كما شهدت الدورة نقاشا حادا بين مختلف مكونات المجلس ومدراء بعض المصالح الخارجية بسبب ضغط الساكنة التي حضرت الجلسة تطالب بتحسين مختلف الخدمات المقدمة من لدن جماعة عين الشقف المسيرة من طرف حزب العدالة و التنمية.

ودعا الجيلالي الدومة رئيس جماعة عين الشقف في كلمته إلى ضرورة معالجة كل الإشكالات العالقة، مشيرا إلى أن الجماعة قررت رفع الدورة الاستثنائية للشهر الماضي والتي كان في قائمتها مناقشة ملفات النقل والتعمير والماء والكهرباء بعد تسجيل غياب بعض مدراء المصالح الخارجية، مضيفا أن الجماعة أخذت على عاتقها توفير كل الخدمات وتحسين الخدمات الموجودة بالنظر إلى الكثافة السكانية و النمو الذي تشهده المنطقة كل سنة.

ووجد المدير الإقليمي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب حسب مصدر من عين المكان لـ ” هبة بريس ” الذي أبان عن ضعف في المناقشة نفسه، محاصرا بمجموعة من الأسئلة التي طالبته بحل إشكالات الربط وإصلاح الطرقات التي يتم حفرها دون إعادة الحالة إلى ما كانت عليها بالإضافة الى شكايات المواطنين التي تهم التزود بالماء الصالح للشرب، وأمام هذا الوضع يضطر العديد من المواطنون إلى التنقل أو البحث عن الماء بشكل يومي ويقوم آخرون بالخروج في وقفات ومسيرات احتجاجية.

وكانت أهم مطالب مستشاري الجماعة ” الماء والكهرباء ،التعمير والنقل الحضري ” من أبرز النقط وتمت المطالبة بضرورة توفير خطوط جديدة في مجال النقل الحضري تربط و الجماعة و الدواوير المجاورة لها و كذا خطوط أخرة منها الأطلس عين الشقف و بنسودة عين الشقف بالنظر إلى نمو الكثافة السكانية بالجماعة المذكورة في الآونة الأخيرة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0