”العثماني“ يشرف على افتتاح معرض النشر والكتاب بالدار البيضاء

هبة بريس – الدار البيضاء

افتتح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني مساء يوم الخميس 7 فبراير 2019 النسخة 25 من المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء.

وقال رئيس الحكومة خلال الافتتاح الذي كان مرفقا فيه بوزير الثقافة والاتصال، “شرفني جلالة الملك بتكليفي بافتتاح الدورة الخامسة والعشرين من المعرض الدولي للنشر والكتاب الذي أصبح معلمة وطنية وإقليمية ودولية”، وأضاف في تصريح لوسائل الإعلام “المعرض الدولي للكتاب والنشر يتوسع سنة بعد سنة، ويستقطب المزيد من دور النشر والإنتاج المتنوع والغني بعدما باتت له شهرة دولية”.

ونوه رئيس الحكومة بتنوع الإنتاج المغربي في مختلف مجالات المعرفة، وتطور دور الإنتاج، مؤكدا استعداد الحكومة عبر وزارة الثقافة لتقديم الدعم في هذا المجال لتقويته.

واعتبر رئيس الحكومة أن المعرض مناسبة للاحتفاء بالمبدعين والمؤلفين المغاربة في مختلف فروع المعرفة، كالأدب والفكر والفن والبحث العلمي وغيرها.

وأوضح رئيس الحكومة أن اختيار إسبانيا ضيف الشرف للمعرض يتزامن مع زيارة قريبة للعاهل الإسباني إلى المملكة المغربية، ويدل على أهمية العلاقة بين البلدين الجارين ثقافيا وحضاريا وتاريخيا وإنسانيا، فضلا عن كون الاستضافة تجسد الانفتاح المغربي على أوسع الثقافات انتشارا في العالم.

وشدد رئيس الحكومة على أن المعرض الدولي يشكل فرصة مهمة للتواصل وتبادل التجارب بين الناشرين من مختلف الدول، كما يشكل محطة ثقافية بما يعرفه من ندوات ومحاضرات وأنشطة معرفية موازية.

يذكر أن رئيس الحكومة افتتح المعرض رفقة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، ووزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي.

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