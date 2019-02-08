مولاي إدريس زرهون .. تفكيك معمل سري لإعداد وتقطير مسكر ماء الحياة

هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمفوضية الشرطة بمولاي إدريس زرهون، امس الخميس، من تفكيك معمل سري لإعداد وتقطير مسكر ماء الحياة تم رصده بمستودع عشوائي بغابة “عين القصر” الكائنة على مشارف المدينة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية مكنت من حجز ما مجموعه 900 لتر من مسكر ماء الحياة و2940 لترا من المواد الأولية التي تدخل في إعداد هذه المادة المسكرة والتي كانت لا تزال في طور التقطير، وتم إتلافها بعين المكان بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، فضلا عن حجز براميل وحاويات وقنينات غاز كانت تستخدم في تقطير مسكر ماء الحياة.

وقد أسفرت عمليات التفتيش أيضا، يورد البلاغ، عن ضبط 12 كيلوغراما من مادة الكيف و170 غراما من مخدر الشيرا، وثلاثة كيلوغرامات من مادة طابا، فضلا عن حجز ثمانية أسلحة بيضاء من أحجام مختلفة، وهواتف محمولة وثلاثة منظارات للرؤية عن بعد.

وأضافت المديرية أن الأبحاث والتحريات لا تزال متواصلة من أجل توقيف المشتبه بهما في ممارسة هذا النشاط الإجرامي، وهما من ذوي السوابق القضائية ويشكلان موضوع مذكرات بحث وطنية من أجل نفس الأفعال الإجرامية.

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