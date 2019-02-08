المغرب يستدعي سفيره بالسعودية .. مصدر موثوق ينفي

هبة بريس - الرباط

تداولت مجموعة من المنابر الصحفية، خبر اقدام السلطات المغربية على استدعاء السفير المغربي بالمملكة السعودية.

وذكرت ذات المصادر، نقلا عن وكالة “اسوشيتد برس”، أن المغرب استدعى سفيره إلى المملكة العربية السعودية، لإجراء مشاورات بعد بث التقرير”.

وفي هذا الصدد، كشف مصدر موثوق بوزارة الخارجية، أن الخبر المتداول عار من الصحة، مشيرا الى أنه لم يتم استدعاء السفير المغربي بالرياض.

وأكد ذات المصدر، على أن وزارة بوريطة لم تتصل بالسفير المغربي بالمملكة السعودية ، مشددا على أن العلاقات المغربية السعودية عادية ولا تشوبها أية خلافات.

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