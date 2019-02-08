المغرب يستدعي سفيره بالسعودية .. مصدر موثوق ينفي

نُشر بتاريخ :  2019-02-08 - 09:23
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس - الرباط

تداولت مجموعة من المنابر الصحفية، خبر اقدام السلطات المغربية على استدعاء السفير المغربي بالمملكة السعودية.

وذكرت ذات المصادر، نقلا عن وكالة “اسوشيتد برس”، أن المغرب استدعى سفيره إلى المملكة العربية السعودية، لإجراء مشاورات بعد بث التقرير”.

وفي هذا الصدد، كشف مصدر موثوق بوزارة الخارجية، أن الخبر المتداول عار من الصحة، مشيرا الى أنه لم يتم استدعاء السفير المغربي بالرياض.

وأكد ذات المصدر، على أن وزارة بوريطة لم تتصل بالسفير المغربي بالمملكة السعودية ، مشددا على أن العلاقات المغربية السعودية عادية ولا تشوبها أية خلافات.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في سياسة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

المجلس الوزاري يعجل بتأجيل مجلس الحكومة

هبة بريس – الرباط  كشفت مصادر خاصة على أن  رئاسة الحكومة قررت تأجيل مجلس الحكومة الذ…