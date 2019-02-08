للحد من تدفق المهاجرين .. السلطات تنشر أسلاكاً شائكة على حدود سبتة

هبة بريس

شرعت السلطات المغربية في وضع الأسلاك الشائكة على حدود مدينة سبتة التي تفصلها عن بقية الأراضي المغربية لمنع المهاجرين السريين من الوصول إلى سبتة المحتلة.

ونقلت صحيفة «إل موندو» الإسبانية عن مصدر في وزارة الداخلية أنه ابتداء من أمس الخميس: «من المستحيل أن يتمكن المهاجرون من التسلل إلى سبتة أو مليلية»، مضيفا «بأموال أوروبا نحصّن حدودنا».

ووصف المصدر هذه التطورات الأخيرة التي تعرفها حدود مدينة سبتة من الجانب المغربي بـ«الحزام الأمني» الذي يتعلق «بسياج جديد يتضمن أسلاكاً شائكة وخندقين، بهدف منع المهاجرين من الاقتراب من سياج يبلغ علوه 6 أمتار».

وقررت السلطات الاسبانية في وقت سابق إزالة الشفرات الحادة في الأسلاك الشائكة التي كانت تحيط بها المدينة وذلك بعد احتجاجات المنظمات الحقوقية لما تشكله من خطر على أرواح المهاجرين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0