ساكنة شيشاوة تدق ناقوس الخطر بسبب مشروع للنفايات الطبية

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان ساكنة مدينة شيشاوة تقدمت بشكاية موقعة من طرف مجموعة من المتضررين، لكل من وزير الداخلية ووالي جهة مراكش اسفي وعامل شيشاوة، بسبب تموقع معمل لمعالجة النفايات الطبية بالقرب من الأحياء السكنية.

وحسب الشكاية والوثائق التي توصلت هبة بريس بنسخ منها، فالمشروع يتواجد على بعد 500 متر من ساكنة حي الفرح بالواجهة وعلى يمين حي الامل ويسار الشكرين و الحي الحسني، عكس ما تم الترويج له من خلال الدرسات المنجزة بانه يبعد بحوالي كيلومترين عن ساكنة المدينة، مما يشكل خطرا على صحة المواطنين.

وسبق ان نظمت ساكنة المدينة وقفة احتجاجية امام مقر المجلس الجماعي وكذلك عمالة الاقليم، احتجاجا على مشروع معمل النفايات الطبية، حيث طالبت الساكنة خلال الوقفة من عامل الاقليم رفض المشروع رفضا تاما لما يشكله من خطر على صحة المواطنين.

وكشف المحتجون خلال الوقفة، عن شبهة تلاعبات وراء إخراج هذا المشروع الى الوجود، لانه بني على دراسة مخدومة ومخدوعة حيث قدمت معطيات تفيد بأن المعمل يبعد عن المجمع السكني بكيلومترين، في حين لا يبعد حتى ب 500 متر عن أقرب مجمع سكني”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0