2000حالة موت سنويا بفرنسا بسبب “الإنفلونزا”

نُشر بتاريخ :  2019-02-07 - 23:05
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هبة بريس ـ متابعة

يقول آلان دوكاردونيت ، الطبيب ومستشار الصحة في BFMTV  ان  اللقاح  يحد من مضاعفات فيروس الانفلو نزا وانتقاله ،

وقالت وزيرة الصحة أغنيس بوزين: “اللقاح فعال بشكل معتدل هذا العام” ومع ذلك  أعلنت وكالة الصحة العامة في فرنسا عن وفاة 1100 من جميع الأعمار بسبب الأنفلونزا منذ بدء المراقبة.

ومع ذلك ، يؤكد  دوكاردونيت ان  اللقاح يبقى  بالإضافة إلى النظافة المعتادة ، أفضل حماية ضد المضاعفات وانتقال الفيروس ،

ويضيف  “عندما يتم تطعيم الشخص ، يمكن للمرء أن يصاب بالأنفلونزا ولكنه أقل قوة بكثير وأقل تعقيدا بكثير ، لذا فإن الأشخاص المعرضين للخطر يتم تطعيمهم”

ويشير الاخير ان المرض شديد العدوى لأنه ينتقل عن طريق الهواء (إسقاط الإفرازات عن طريق البادرات أو السعال أو العطس) ، عن طريق الاتصال الوثيق مع شخص مريض ، أو عن طريق ملامسة اليدين أو الأشياء الملوثة.

كما يتذكر آلان دوكاردونيت أن عدد الوفيات كل عام مهم بالتأكيد ، ولكنه محدود بفضل لقاح الأشخاص المعرضين للخطرمضيفا : “إنه يقلل (الأرقام) حوالي 2000 حالة وفاة في السنة”.

وللتذكير ، فإن الأشخاص المعرضين للخطر هم من الأطفال الصغار جداً ، وكبار السن ، والنساء الحوامل ، وكذلك الأفراد الذين يعانون من السمنة أو الأمراض المزمنة.

ويوصى باستخدام اللقاح لحاشية الرضع أقل من 6 أشهر وأي محترف في الاتصال المنتظم والمتواصل مع الأشخاص المعرضين للخطر.

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