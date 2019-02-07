اعتقال إفريقي من جنوب الصحراء يتاجر في الكوكايين بأكادير

احمد وزروتي ـ هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، صباح اليوم الخميس 07 فبراير، من توقيف شخص ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والإتجار في المخدرات الصلبة.

وجرى توقيف المشتبه فيه،حسب مصادر هبة بريس، على مستوى حي الخيام، وبحوزته غرامين من مخدر “الكوكايين”، قبل أن تسفر عملية التفتيش التي أنجزت داخل الشقة التي يقطنها بالحي نفسه عن حجز كمية إضافية من نفس المخدر ناهزت 38 غراما.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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