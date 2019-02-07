آسفي.. إتلاف كميات من المخدرات المحجوزة

تم اليوم الخميس بضواحي مدينة آسفي، إتلاف كمية مهمة من المخدرات والزيوت الفاسدة، تم حجزها خلال العديد من العمليات التي قامت بها السلطات المختصة على مستوى هذا الإقليم.

وشملت هذه العملية حرق أزيد من طنين و257 كلغ من القنب الهندي وأزيد من 83 كلغ من مخدر الشيرا، و84 كلغ من التبغ المسحوق، و2431 وحدة من الأقراص المهلوسة، بالإضافة إلى طن من الزيوت الفاسدة.

وأكد عبد اللطيف شبشوب، مسؤول بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بآسفي والجرف الأصفر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه العلمية تدخل في إطار محاربة المخدرات والتهريب والمواد المحظورة التي تسبب ضررا بصحة الإنسان وسلامة البيئة، مشيرا إلى أن المخدرات المحجوزة تم ضبطها وحجزها خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن عملية الإتلاف جرت تحت إشراف النيابة العامة، وبتنسيق مع مختلف السلطات المحلية من ضمنهم مصالح الدرك الملكي وإدارة الجمارك والأمن الوطني والوقاية المدنية بهذا الإقليم.