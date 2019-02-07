الفنانة نجاة رجوي تروي تفاصيل ليلة العمر

هبة بريس _ القسم الفني

أرادتها أن تكون ليلة العمر فكانت كذلك فعلا، غنت فيها ورقصت وتقاسمت مع أفراد أسرتها وأحبائها وأصدقائها، تفاصيل لن تنمحي من ذاكرتي الفنانة نجاة رجوي وشريك حياتها نبيل عبيد.

ليلة قلبت كل الموازين وكسرت مختلف تحفظات العريس نبيل عبيد، الذي وجد نفسه تحت دائرة الَأضواء متصدرا مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، إلى جانب عروسته الفنانة نجاة رجوي التي اعتادت على عكسه، تداول أخبارها ونشر صورها منذ اختيارها احترافها المجال الفني قبل حوالي 13 سنة.

نجاة رجوي تعترف أن قرار الارتباط بنصفها الثاني نبيل عبيد، لم يستغرق كثيرا من الوقت والدراسة من قبلهما، لأنهما ببساطة وبعد مدة وجيزة من التعارف وجدا نفسيهما يختاران الزواج عن سبق إصرار وترصد ونية تامة لإتمام مسار حياتهما معا بعد تبادل الإعجاب والحب والاحترام والثقة.

وارتباطا بفرحة زواجهما، يعتزم العروسان قريبا السفر إلى إحدى العواصم العربية حيث سيقضيان شهر العسل، وستصور بنفس المناسبة حلقة جديدة من برنامج “نلتقي مع بروين حبيب” شهر مارس المقبل على تلفزيون دبي الذي استضاف العديد من الشخصيات العربية الوازنة على غرار هشام الجخ وجمال بخيت..

ومن جهة أخرى، تستعد نجاة رجوي لتسجيل أغنيتها الجديدة متم شهر فبراير الجاري من إنتاج شركة “نواش ميوزيك غروب” التي تعاقدت معها أخيرا .. وهي مفاجأة تعد بها نجاة رجوي جمهورها ومحبيها، الذي استمتعوا بآخر أغنياتها “نحن اللواتي” التي طرحتها قبل مدة ولقيت استحسانا جماهيريا كبيرين..

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0