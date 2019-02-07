حسنية أكادير تتعادل مع يوسفية برشيد

انتهى اللقاء الذي جمع مساء اليوم الخميس فريق حسنية أكادير وضيفه يوسفية برشيد بالتعادل بهدف لمثله في حساب الدورة السادسة عشر من بطولة القسم الوطني الأول لكرة القدم.

ودخل فريق الحسنية بالتشكيلة التالية: الحواصلي، البوفتيني، الرامي، باعدي، باساين، الكيماوي، الشاوش، بناني، صيام، ماركوفيتش، الملوكي.

أما فريق يوسوفية برشيد فقد دخل بالتشكيلة التالية: الهلالي، التايك، شاينة، شهاب، أبو الفتح، مجاهد، أينا، ديمبيلي، ساديل، الفقيه، فاطر.

وعرف الشوط الأول من اللقاء، محاولات عديدة وسانحة للتسجيل للفريق المضيف، أهدرها كل من الملوكي و صيام إلى أن وقع الصربي ماركوفيتش الهدف الأول لصالح غزالة سوس. من جهته حاول فريق يوسفية برشيد استغلال الاندفاع الهجومي لحسنية أكادير، بخلق تهديدات لحارس مرمى الغزالة عبد الرحمن الحواصلي بمحاولات جاءت إثر هجمات مرتدة قامت بها العناصر الهجومية البرشيدية.

خلال الجولة الثانية صعد فريق الحسنية من وثيرة هجوماته لتسجيل الهدف الثاني، لكنه اصطدم بجدار دفاعي صلب حال دون ذلك.

بدوره عرفت الدقائق الأخيرة في الجولة الثانية صحوة هجومية لليوسوفية من خلال بناء هجمات خطيرة من منتصف الميدان لتسجيل هدف التعادل حيث تأتى له ذلك في الوقت بدل الضائع، لتنتهي المقابلة بتعادل الفريقين بهدف لهدف.

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