الملك يعين الكاتب العام لوزارة الجالية عاملا على إقليم سيدي قاسم

هبة بريس-الرباط

عين الملك محمد السادس، باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، عددا من الولاة والعمال بالإدارة الترابية والمركزية.

وبهذا الخصوص جرى تعيين الكاتب العام للوزارة المنتدبة لدى وزارة الخارجية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عاملا على إقليم سيدي قاسم خلفا لإبراهيم أبوزيد، حيث شهدت مدينة سيدي قاسم خلال السنة الفارطة احتجاجات عارمة طالبت برحيل عامل الإقليم حينها.

وحسب مصدر مأذون، فقد جرى أيضا تعيين والي جهة الرباط سلا القنطيرة محمد مهيدية، واليا على جهة طنجة تطوان الحسيمة، عِوض محمد اليعقوبي الذي عين واليا على جهة الرباط سلا القنيطرة.

كما تم تعيين عبد السلام بيكرات، واليا على جهة العيون بوجدور، وعوضه في جهة بني ملال خنيفرة، الخطيب لهبيل، العامل السابق لسطات.