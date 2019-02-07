تنقيل الوالي اليعقوبي وتعيين المهيدية على ولاية طنجة تطوان حسيمة

س بويعقوبي ـ هبة بريس

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

علمت هبة بريس أن محمد مهيدية والي جهة الرباط سلا، تم تعينه واليا على جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلفا للوالي محمد اليعقوبي الذي عين واليا على جهة الرباط سلا ، وذلك طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية .

وسبق لمهيدية ان كان واليا على جهة تازة الحسيمة تاونات، قبل ان يعين واليا على جهة مراكش ، ثم جهة الشرق ثم جهة الرباط سلا زمور زعير.

وذكر بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، السيد عبد الحق المريني أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، ترأس اليوم الخميس بالقصر الملكي بمراكش مجلسا للوزراء

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